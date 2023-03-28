8 мировых знаменитостей, которые умеют сливаться с толпой

Как сохранить анонимность, если большая часть населения Земли знает вас в лицо?

Учимся растворяться в каменных джунглях у знаменитостей: берем темные очки... и кажется, без актерского таланта тоже не обойтись!

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Запоминаем.

Тейлор Свифт

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Тейлор Свифт — любимица прессы. Казалось бы, при таком внимании ей впору тайно сбегать из дома через запасной выход. Но это не ее случай: певица часто выходит в город и занимается тем же, чем и обычные люди. Покупает продукты, встречается с друзьями — и делает это со стилем. Знаменитость так хорошо смешивается с толпой, что неподготовленный зритель легко может ее не узнать. На улицах города Тейлор выглядит как обычная девушка, хотя и не прилагает усилий для маскировки.

Алек Болдуин

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Алек Болдуин, безусловно, один из самых успешных актеров всех времен. Богатая фильмография делает его центром внимания всякий раз, когда он выходит из дома. Назойливое внимание не единожды выводило знаменитость из себя, и он срывался на папарацци. Самый известный такой случай произошел, когда любопытный фотограф снимал его жену и новорожденную дочь. Похоже, Алек сделал выводы и сменил тактику: теперь он сливается с толпой, как будто входя в образ неприметного прохожего. На этом снимке и вовсе заправил одну штанину в носок. Случайность или актерский трюк для отвлечения внимания?

Джессика Альба

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Джессика из тех звезд, которые прославилась не только эффектной внешностью и талантом, но и добрыми делами. Актриса создала несколько благотворительных организаций, которые ежемесячно собирают крупные суммы пожертвований. Известной на весь мир Джессике могло бы быть некомфортно в одиночку бродить по улицам, но она не собирается отказывать себе в удовольствии жить нормальной жизнью. Чаще всего ей достаточно очков и уверенности в себе, чтобы остаться неузнаваемой. Иногда в маскировке помогает большая шляпа.

Мэттью Макконахи

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Мэттью Макконахи мгновенно узнает большинство людей в любой стране. Он звезда с невероятным диапазоном, сыграл множество разноплановых ролей на протяжении своей невероятной карьеры. Вероятно, поэтому, когда он хочет остаться незамеченным, у него неплохо получается. Актер спокойно выгуливает собаку и катается по Лос-Анжелесу на скейтборде — никому даже в голову не придет, что это Макконахи. В отдельных случаях, как, например, на фото, он прибегает к перевоплощениям. Даже удивительно, насколько неузнаваемым может сделать человека обычная вязаная шапка и забавные очки.

Кэти Холмс

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Кэти Холмс не раз возглавляла списки самых-самых: в том числе «лучше всего одетых знаменитостей». Но ее повседневные образы словно созданы, чтобы слиться с толпой. И девушке это прекрасно удается. Знаменитость может выйти в магазин даже в штанах для йоги. Добавляем солнцезащитные очки, и звезду способен узнать только опытный папарацци.

Джейк Джилленхол

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У Джейка Джилленхола слишком запоминающееся лицо, чтобы выходить на публику без маскировки. Поэтому во время «анонимных» прогулок бейсболка и темные очки — его верные спутники. Согласитесь, со слегка отпущенной бородой, в непритязательном образе актер похож то ли на местного хипстера, то ли на работягу (в дорогих очках). Джейка неоднократно видели в метро и не узнавали, а значит, вам придется очень внимательно присмотреться, прежде чем вы предположите, что перед вами знаменитость.

Кейт Бланшетт

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Кейт Бланшетт регулярно появляется на улицах города, и похоже, оставаться неузнаваемой — один из талантов звезды. Секрет «суперспособности» в расслабленных образах. Даже если Кейт одета с иголочки, легкая небрежность в укладке и летящая походка позволяют ей вписаться в большой город.

Райан Гослинг

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