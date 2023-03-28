Аветисян нашла свои снимки до похудения и не поверила, что это она

Блогер-визажист нет-нет да и вспомнит времена, когда была недовольна собственным весом, и тогда ностальгирует вместе с подписчиками. Вот и сегодня девушка опубликовала архивные фото, на которых она запечатлена до своего радикального похудения, и обратилась к своей аудитории.

Фото: Super.ru Super.ru

«Не поверите, что я делала все утро. Разбирала свою старую фотопленку. Нашла эти фото... У меня ностальгия», — сообщила Гоар.

Она признается, что порой, глядя на старые снимки, она и сама с трудом осознает, что это тоже она, — настолько масштабным было ее преображение.

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«Иногда я сама не верю, что на фото «до» — это я. Но я прекрасно помню все, что испытывала тогда», — написала Гоар.

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