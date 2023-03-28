Гурцкая благодарна родителям за обучение в школе-интернате

Незрячая певица Диана Гурцкая в колонке для "ФАН" призналась, что благодарна родителям за решение отправить ее учиться в школу-интернат.

"Родители отправили меня в специализированную школу-интернат в 500 километрах от дома. Будучи маленькой девочкой, впервые покинувшей семью, я тяжело переживала разлуку. Я благодарна родителям за этот непростой, в первую очередь для них, шаг. Ведь именно с обучения начались мои первые, самые важные шаги в профессии", - подчеркнула Гурцкая.

Она вспомнила, что в детстве к ней относились так же, как и к другим детям. По словам исполнительницы, родители ее баловали, так как она была младшим ребенком в семье.