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36 минут назад

Диана Гурцкая призналась, что благодарна родителям за обучение в школе-интернате

Газета.Ru

Незрячая певица Диана Гурцкая в колонке для "ФАН" призналась, что благодарна родителям за решение отправить ее учиться в школу-интернат.

Гурцкая благодарна родителям за обучение в школе-интернате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Родители отправили меня в специализированную школу-интернат в 500 километрах от дома. Будучи маленькой девочкой, впервые покинувшей семью, я тяжело переживала разлуку. Я благодарна родителям за этот непростой, в первую очередь для них, шаг. Ведь именно с обучения начались мои первые, самые важные шаги в профессии", - подчеркнула Гурцкая.

Она вспомнила, что в детстве к ней относились так же, как и к другим детям. По словам исполнительницы, родители ее баловали, так как она была младшим ребенком в семье.

Гурцкая рассказала, что играла во дворе с другими детьми и не чувствовала себя особенной. Исполнительница призналась, что сама хотела учиться в школе, как и все остальные дети, поэтому родители решили отправить ее в специальный интернат.

Звёзды,Диана Гурцкая,
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