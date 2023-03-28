Поклонники Ирины Безруковой часто задают актрисе вопрос, связана ли асимметрия век с неудачной пластической операцией. Звезда решила рассказать правду о том, что на самом деле произошло с ее лицом. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.

Безрукова призналась, что этот дефект у нее с самого детства. По словам актрисы, в деревне у ее бабушки был сеновал, на который она постоянно пыталась забраться. И одна из таких попыток чуть не обернулась для знаменитости трагедией.

В попытке спрыгнуть с сеновала Безрукова приземлилась лбом на лежавший на земле камень:

"Почти сутки я была без сознания и получила сильное сотрясение мозга… Но я с детства привыкла жить с этой особенностью, а в дальнейшем научилась так позировать перед камерой, чтобы это было не сильно заметно".