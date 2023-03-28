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1 час назад

Жена шеф-повара Константина Ивлева выложила фото без одежды

Мира Маркина

Валерия, жена шеф-повара Константина Ивлева, опубликовала фото в ванне с лепестками роз. Снимок, сделанный в отпуске на Мальдивах, появился в личном блоге Валерии в социальных сетях.

В подписи к фото жена шеф-повара рассказала, как прошла их совместная поездка. Она отметила, что на Мальдивах очень красивые закаты и темные звездные ночи. Небо на островах она назвала похожим на таманское.

Журналистка Валерия Куденкова и шеф-повар Константин Ивлев женаты с 2021 года. Через год после свадьбы у них появилась дочь Ника. До этого Константин Ивлев был 23 года женат на Марии Ивлевой, в их браке родились дети Матвей и Маруся.

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