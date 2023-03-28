Бывший муж Макеевой пытается отсудить у актрисы машину

Бывший муж Анастасии Макеевой Александр Сакович хочет осудить у актрисы машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Сакович намерен подать в суд на Макееву, чтобы получить автомобиль, купленный во время их брака. Подробности дела не уточняются. Юристка Наталья Хакимова сообщила, что у мужчины есть шанс отсудить транспорт, так как он является совместно нажитым имуществом.

«Его можно продать и разделить деньги или тот супруг, у которого осталось авто, выплачивает компенсацию в размере 1/2 от стоимости», — заявила Хакимова.

Сакович и Макеева тайно поженились в 2018 году. Актриса долго скрывала свои отношения, но через несколько месяцев после свадьбы рассказала о них. В том же году пара развелась. Артистка рассказывала, что мужчина заставлял ее бросить карьеру ради домашнего быта.