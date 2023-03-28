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1 час назад

Дима Билан опубликовал нежный пост-поздравление в день рождения Гагариной

Слово и Дело

Певец Дима Билан опубликовал нежный пост, поздравив Полину Гагарину с днем рождения. Накануне исполнительница отпраздновала свое 36-летие в одном из столичных ресторанов.

Билан опубликовал нежный пост в день рождения Гагариной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Билан был приглашенным гостем праздника Полины Гагариной. Он продолжил поздравлять певицу, но уже в Сети. В опубликованном в соцсети посте он напомнил, что Гагарина состоялась не только как исполнительница, но и как мама.

«Ты — удивительная, потрясающая девушка, заботливая мама! Ты много всего сделала и преодолела, наслаждайся жизнью, ведь все самое лучшее ждет тебя еще впереди!» — написал Билан.

Свои слова артист подкрепил необычным подарком. Исполнитель вручил Гагариной хрустальную розу, от которой она пришла в восторг. Он добавил, что считает звезду такой же нежной и хрупкой.

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