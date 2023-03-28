Билан опубликовал нежный пост в день рождения Гагариной

Певец Дима Билан опубликовал нежный пост, поздравив Полину Гагарину с днем рождения. Накануне исполнительница отпраздновала свое 36-летие в одном из столичных ресторанов.
Билан был приглашенным гостем праздника Полины Гагариной. Он продолжил поздравлять певицу, но уже в Сети. В опубликованном в соцсети посте он напомнил, что Гагарина состоялась не только как исполнительница, но и как мама.
«Ты — удивительная, потрясающая девушка, заботливая мама! Ты много всего сделала и преодолела, наслаждайся жизнью, ведь все самое лучшее ждет тебя еще впереди!» — написал Билан.
Свои слова артист подкрепил необычным подарком. Исполнитель вручил Гагариной хрустальную розу, от которой она пришла в восторг. Он добавил, что считает звезду такой же нежной и хрупкой.