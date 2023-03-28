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1 час назад

Анастасия Решетова призналась, что ей сложно построить семью

Газета.Ru

Блогерша и модель Анастасия Решетова сообщила в социальных сетях о проблемах в создании полноценной семьи.

Решетова призналась, что ей сложно построить семью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Решетова объяснила, что у нее нет «второго шанса» на ошибку из-за сына Ратмира от рэпера Тимати. Модель не хочет, чтобы ее малыш видел ее неудавшиеся романы. Она уверена, что частая смена партнеров матери может психологически навредить ребенку.

«Ребенок, растущий в неполноценной семье — это больно», — отметила Решетова.

Модель призналась, что все еще хочет построить семью и найти себе мужчину. Однако девушка теперь будет тщательнее относиться к выбору партнера.

Решетова и Тимати начали встречаться в 2014 году. В 2019-м модель родила сына. Через год пара рассталась. По словам девушки, причиной разрыва стало то, что блогерша и певец стали отдаляться друг от друга. Она называла их отношения нездоровыми. Бывшие возлюбленные стараются поддерживать дружбу ради сына.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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