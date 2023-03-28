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1 час назад

11-летняя дочь Джигана описала себя с макияжем фразой «выгляжу на 18»

Lenta.ru

Старшая дочь бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела описала свою внешность с макияжем фразой «выгляжу на 18 лет». Соответствующие сторис мать девочки опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Дочь Джигана описала себя с макияжем фразой «выгляжу на 18»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Предпринимательница разместила серию постов, в которых рассказала, что обеспокоена повышенным вниманием общественности к своей семье.

«Очень много внимания сейчас уделяю Ари, потому что она умеет пользоваться интернетом и читает новости про нас. Я каждый день готовлю ее к тому, что придется сталкиваться с негативом», — рассказала блогерша.

В том же ролике 11-летняя Ариела отреагировала на комментарии по поводу своей внешности с мейкапом, которые фанаты регулярно оставляют под публикациями в соцсетях ее матери.

«Когда я при макияже, то, конечно, выгляжу на 18. Но сейчас — нет. Почему нет негатива? Я жду негатива!» — пошутила подросток в видео.

Звёзды,Оксана Самойлова,
18+
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