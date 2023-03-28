Том Сандовал жалеет, что изменил девушке

Американский актер Том Сандовал прокомментировал свою измену с артисткой Ракель Левисс. Об этом сообщает TMZ.

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Сандовал заявил, что жалеет о том, что изменил своей девушке Ариане Мэдикс. Актер признался, что только со временем осознал свою ошибку. Для него стало это понятно только постфактум.

По данным издания, актер продолжает встречаться с Левисс. Пару заметили вместе в ресторане.

В социальных сетях Сандовал извинился перед Мэдикс и перед всеми, кого ранила эта история.

«Я сделал ошибку, я был эгоистичен и принял безрассудное решение, которое принесло боль моему любимому человеку. Никто не заслуживает испытывать такую травматичную и публичную боль», — заявил актер. Сандовал также жалеет о том, что опорочил честь Мэдикс.