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51 минуту назад

Актер Том Сандовал жалеет, что изменил девушке

Газета.Ru

Американский актер Том Сандовал прокомментировал свою измену с артисткой Ракель Левисс. Об этом сообщает TMZ.

Том Сандовал жалеет, что изменил девушке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сандовал заявил, что жалеет о том, что изменил своей девушке Ариане Мэдикс. Актер признался, что только со временем осознал свою ошибку. Для него стало это понятно только постфактум.

По данным издания, актер продолжает встречаться с Левисс. Пару заметили вместе в ресторане.

В социальных сетях Сандовал извинился перед Мэдикс и перед всеми, кого ранила эта история.

«Я сделал ошибку, я был эгоистичен и принял безрассудное решение, которое принесло боль моему любимому человеку. Никто не заслуживает испытывать такую травматичную и публичную боль», — заявил актер. Сандовал также жалеет о том, что опорочил честь Мэдикс.

По словам артиста, он не хотел разочаровать так много людей, свою семью и друзей.

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