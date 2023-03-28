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31 минуту назад

Лайма Вайкуле призналась, что пережитая онкология изменила ее отношение к людям

Газета.Ru

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» призналась, что онкология научила ее с большим вниманием относиться к проблемам других людей.

Вайкуле призналась, что онкология изменила ее отношение к людям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Однажды утром я проснулась и подумала: «Господи, если мне некому будет помогать, то я не понимаю, для чего я живу. А ведь раньше Земля крутилась вокруг меня», — подчеркнула Вайкуле.

Она отметила, что в США научилась улыбаться и делиться своими проблемами. По словам звезды, она помогала людям, которые проходят химиотерапию и терпят радиационное облучение, не сдаваться и продолжать лечение.

«В 30 лет мы думаем, что бессмертны, и не предполагаем, что может что-то случиться. И когда это случилось со мной, то я поняла, что много теряю в связи со своей профессией: постоянные гастроли, по 300 гастролей в год», — резюмировала Вайкуле.

Звёзды,Лайма Вайкуле,
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