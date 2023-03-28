Вайкуле призналась, что онкология изменила ее отношение к людям

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» призналась, что онкология научила ее с большим вниманием относиться к проблемам других людей.
«Однажды утром я проснулась и подумала: «Господи, если мне некому будет помогать, то я не понимаю, для чего я живу. А ведь раньше Земля крутилась вокруг меня», — подчеркнула Вайкуле.
Она отметила, что в США научилась улыбаться и делиться своими проблемами. По словам звезды, она помогала людям, которые проходят химиотерапию и терпят радиационное облучение, не сдаваться и продолжать лечение.
«В 30 лет мы думаем, что бессмертны, и не предполагаем, что может что-то случиться. И когда это случилось со мной, то я поняла, что много теряю в связи со своей профессией: постоянные гастроли, по 300 гастролей в год», — резюмировала Вайкуле.