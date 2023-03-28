Вайкуле призналась, что онкология изменила ее отношение к людям

«В 30 лет мы думаем, что бессмертны, и не предполагаем, что может что-то случиться. И когда это случилось со мной, то я поняла, что много теряю в связи со своей профессией: постоянные гастроли, по 300 гастролей в год», — резюмировала Вайкуле.