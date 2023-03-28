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Певица Ханна заявила, что они с мужем Пашу не ревнуют друг друга

Певица Ханна заверила, что у них в браке с продюсером Пашу нет ревности друг к другу, пишет The Voice.

Ханна заявила, что они с мужем Пашу не ревнуют друг друга
© Газета.Ru

«У нас в отношениях нет ревности. Мы отдаемся друг другу на 100%, мы вместе на 100%. У нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопонимания, мы все проговариваем и уверены друг в друге на миллион. Нам вместе хорошо», — подчеркнула Ханна.

По ее словам, секрет отношений без ревности заключается в том, что они с супругом полностью удовлетворяют друг друга, поэтому у них нет потребности изменять. Она также ответила на слова хейтеров, которые укоряли ее за недосказанность о бьюти-процедурах.

«Почему сразу обманываю, я, наоборот, из тех, кто сразу все рассказывает и показывает. Про «Ультраформер» реально забыла, я бы посмотрела на вас после десяти месяцев беременности. Я правда делала «Ультраформер» и «Альтеру» год назад», — заявила Ханна.

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