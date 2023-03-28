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22 минуты назад

Кристина Агилера запустила свой бренд лубрикантов с ароматом шампанского

Газета.Ru

Американская певица Кристина Агилера стала соучредительницей бренда сексуального здоровья Playground. Об этом сообщает Forbes.

Агилера запустила свой бренд лубрикантов с ароматом шампанского
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя певица выпустила первый и единственный одобренный FDA персональный лубрикант с четырьмя уникальными ингредиентами (ферментированный экстракт бамбука, ашвагандха, трава рогатого козла и черный кохош). Они доступны для покупки на сайте Playground и Amazon по цене $25 за штуку. У лубрикантов игривые названия. Так, есть Date Night, который, по словам Агилеры, является ее любимым из-за эссенций шампанского и ванили, а также Love Sesh, After Hours и Mini Escape.

Упаковку бренда сравнивают с косметическими продуктами. Кристина Агилера уверена, что она доставит удовольствие эстетам. А сами средства отлично увлажняют и успокаивают кожу.

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