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16 минут назад

Айза призналась, что сделала пересадку волос из-за "неестественно огромного" лба

Газета.Ru

Блогер Айза призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решилась пересадить волосы с затылка из-за «неестественно огромного» лба.

Айза рассказала, зачем сделала пересадку волос
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня всегда был высокий лоб, меня он никогда не смущал. Потом я сделала так называемые лисьи глазки, и лоб стал выше и неестественно огромным! Но я это поняла не сразу, к сожалению, только потом до меня дошло, что именно он делает меня гуманоидообразным человеком», — рассказала Айза.

Айза показала видео после пересадки волос, снятое спустя два месяца после операции. Она обрадовалась тому, что волосы быстро растут, и подчеркнула, что делает массаж кожи головы для разгона крови в этой области.

Айза воспитывает двоих детей от прошлых браков. Первенец Сэм родился в браке с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. Пара развелась в 2013 году. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым и созависимым. Также у Айзы есть сын Элвис от бизнесмена Дмитрия Анохина. Они развелись в 2020 году.

Звёзды,Гуф,Дмитрий Анохин,
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