Айза рассказала, зачем сделала пересадку волос

«У меня всегда был высокий лоб, меня он никогда не смущал. Потом я сделала так называемые лисьи глазки, и лоб стал выше и неестественно огромным! Но я это поняла не сразу, к сожалению, только потом до меня дошло, что именно он делает меня гуманоидообразным человеком», — рассказала Айза.