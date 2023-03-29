Буланова призналась, что хранит обувь в отдельной комнате

Певица Татьяна Буланова рассказала о своей слабости к красивой обуви. В итоге ей пришлось даже выделить комнату, чтобы хранить «всю эту красоту».

Обладательница миниатюрных ног певица Татьяна Буланова призналась, что питает слабость к красивой обуви, поэтому покупает любые понравившиеся ей туфли, босоножки и сапоги.

В результате в ее коллекции скопилось более тысячи пар обуви, среди которых есть даже хрустальная.

«Они реально все в хрустале, я уж не помню, сколько они стоили — их там 300 пар всего в мире и у каждой свой номер, они реально эксклюзивные», — подчеркнула певица.

Для того, чтобы хранить «всю эту красоту» Буланова даже выделила целую комнату. Как призналась исполнительница, все пары стоят на отдельных полках, в коробочках, чтобы знать, что где лежит.