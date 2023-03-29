Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
56 минут назад

Буланова призналась, что хранит обувь в отдельной комнате

runews24.ruиещё 1

Певица Татьяна Буланова рассказала о своей слабости к красивой обуви. В итоге ей пришлось даже выделить комнату, чтобы хранить «всю эту красоту».

Буланова призналась, что хранит обувь в отдельной комнате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обладательница миниатюрных ног певица Татьяна Буланова призналась, что питает слабость к красивой обуви, поэтому покупает любые понравившиеся ей туфли, босоножки и сапоги.

В результате в ее коллекции скопилось более тысячи пар обуви, среди которых есть даже хрустальная.

«Они реально все в хрустале, я уж не помню, сколько они стоили — их там 300 пар всего в мире и у каждой свой номер, они реально эксклюзивные», — подчеркнула певица.

Для того, чтобы хранить «всю эту красоту» Буланова даже выделила целую комнату. Как призналась исполнительница, все пары стоят на отдельных полках, в коробочках, чтобы знать, что где лежит.

Артистка подчеркивает, несмотря на огромное количество пар обуви, продавать ничего из своей коллекции она не собирается, так как не может распрощаться с ними. Да и вряд ли кому-то впору будут ее миниатюрные туфельки, сообщает «Пятый канал».

Звёзды,Татьяна Буланова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий