Ратаковски пожаловалась на "одержимых сексом" мужчин

«И это меня шокировало – не то чтобы я не понимала, что это разумно, я просто подумала: «Черт возьми, я должна думать об этом?» Моя мама забеременела мной в 38 лет естественным образом, поэтому мне никогда не приходило в голову, что сегодня надо это делать», — резюмировала Ратаковски.