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14 минут назад

Эмили Ратаковски пожаловалась на "одержимых сексом" мужчин

Газета.Ru

Модель Эмили Ратаковски пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мужчины «одержимы сексом».

Ратаковски пожаловалась на "одержимых сексом" мужчин
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Круто ли растить ребенка без отца? Мужчины вялые и одержимые сексом. Я много думала об этом – многие мои подруги заморозили свои яйцеклетки, чтобы выиграть себе еще немного времени, сделать карьеру, которую они хотят, встретить потенциального партнера, которого они хотят», — отметила Ратаковски.

Она добавила, что многие ее знакомые воспользовались процедурой ЭКО, так как не могли самостоятельно забеременеть. Ратаковски уточнила, что обратилась к врачу, который сказал ей, что уже в 34 года ей пора будет задуматься о заморозке своих яйцеклеток.

«И это меня шокировало – не то чтобы я не понимала, что это разумно, я просто подумала: «Черт возьми, я должна думать об этом?» Моя мама забеременела мной в 38 лет естественным образом, поэтому мне никогда не приходило в голову, что сегодня надо это делать», — резюмировала Ратаковски.

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