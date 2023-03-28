Фигуру Адрианы Лимы через семь месяцев после родов обругали в сети

Бразильская супермодель Адриана Лима появилась на публике через семь месяцев после третьих родов и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила премьеру фильма Air в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным, продюсером Андре Леммерсем. Знаменитость вышла в свет в облегающем ярко-красном платье итальянского бренда Dolce & Gabbana за 2250 фунтов стерлингов (212 тысяч рублей). Она надела туфли в тон и накрасила губы алой помадой.

Читатели издания обругали внешний вид и фигуру манекенщицы под опубликованными фотографиями. «Стала толстой», «Что она сделала со своим лицом?», «Мне не верится, что это Лима», «Мне кажется, что она переборщила с филлерами», «Сначала я даже не поняла, кто это», «К сожалению, Лима уже не будет прежней», — высказывались пользователи сети.