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19 минут назад

Джиган отреагировал на опубликованную в сети переписку с девушкой

Мослента

На опубликованную в сети переписку с девушкой, которая якобы является его любовницей, отреагировал рэпер Джиган. В комментарии Super.ru артист заявил, что обнародованные скриншоты переписки — фейк.

Джиган отреагировал на опубликованную в сети переписку с девушкой
Фото: МослентаМослента

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения музыканта и неизвестной женщины в одной из соцсетей. В переписке Джиган и его знакомая делают друг другу комплименты, а затем рэпер предлагает собеседнице заняться совместными пробежками.

«Во-первых, это голимый фотошоп. Во-вторых, я не хожу на пробежку утром. Более того, у меня ее вообще не бывает. И жена об этом знает», — заявил Джиган в беседе со СМИ.

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