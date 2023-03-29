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32 минуты назад

Неизлечимо больная Сельма Блэр ответила на обвинения в нарциссизме

Lenta.ru

50-летняя американская актриса Сельма Блэр, страдающая от рассеянного склероза, ответила на обвинения в нарциссизме. О своем диагнозе и реакции на открытый диалог о нем женщина рассказала в беседе с Today.

Неизлечимо больная Сельма Блэр ответила на обвинения в нарциссизме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам неизлечимо больной Блэр, она стала меньше рассказывать о симптомах заболевания в социальных сетях из-за атак интернет-троллей.

«Трудно сосчитать, сколько троллей называют меня нарциссичной сучкой, которая пользуется функцией для незрячих, чтобы поболтать о себе», — рассказала она, имея в виду инструмент в социальных сетях, который зачитывает текст для слабовидящих. «Но ведь я использую эту функцию не для своего эго. Это для людей, которым будет прочитан этот текст», — объяснила она.

Блэр посетовала, что люди не видят дальше социальной группы, к которой принадлежат.

«Для меня было открытием, как много людей понятия не имеют, что мой якобы нарциссизм — это попытка подумать о нуждах других. Я не всегда думала о других. И я чувствую себя лучше, учитывая их интересы», — сказала она.

Впервые о хроническом заболевании центральной нервной системы Сельма Блэр заявила в 2018 году. С тех пор она неоднократно появлялась на публике с тростью для ходьбы. Симптомы рассеянного склероза, в частности, включают онемение конечностей, ощущение электрических разрядов при движениях шеи, тремор, невозможность ходить, потерю речи и зрения, усталость.

В октябре 2022 года Сельме Блэр из-за ее заболевания пришлось покинуть проект «Танцы со звездами». Из-за нагрузок у нее появились растяжения, воспаления и травмы кости.

Звёзды,Сельма Блэр,
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