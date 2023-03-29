Неизлечимо больная Сельма Блэр ответила на обвинения в нарциссизме

«Трудно сосчитать, сколько троллей называют меня нарциссичной сучкой, которая пользуется функцией для незрячих, чтобы поболтать о себе», — рассказала она, имея в виду инструмент в социальных сетях, который зачитывает текст для слабовидящих. «Но ведь я использую эту функцию не для своего эго. Это для людей, которым будет прочитан этот текст», — объяснила она.