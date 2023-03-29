Боня заинтриговала поклонников подарком от нового любовника

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня похвасталась подарком от своего ухажера. Возлюбленный преподнес звезде роскошный букет из роз, снимок которого она опубликовала в социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Поклонники Бони оказались заинтригованы таким презентом, передает портал «7Дней». Они предположили, что экс-участница «Дома-2» специально скрывает нового мужчину, поскольку он женат. В прошлом году Боня заявляла, что встречается с семьянином, но месяц назад пара рассталась.

«Цветы от единственного любимого мужчины», — написала Боня в соцсетях.