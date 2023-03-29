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24 минуты назад

Виктория Боня заинтриговала поклонников подарком от нового любовника

Слово и Делоиещё 1

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня похвасталась подарком от своего ухажера. Возлюбленный преподнес звезде роскошный букет из роз, снимок которого она опубликовала в социальных сетях.

Боня заинтриговала поклонников подарком от нового любовника
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поклонники Бони оказались заинтригованы таким презентом, передает портал «7Дней». Они предположили, что экс-участница «Дома-2» специально скрывает нового мужчину, поскольку он женат. В прошлом году Боня заявляла, что встречается с семьянином, но месяц назад пара рассталась.

«Цветы от единственного любимого мужчины», — написала Боня в соцсетях.

Еще часть подписчиков считает, что букет звезде преподнес ее бывший супруг Алекс Смерфит. Сама Боня ранее признавалась, что поддерживает связь с экс-мужем ради их общей дочери.

Звёзды,Виктория Боня,
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