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1 час назад

Звезда "Ранеток" ослепла на один глаз

Popcake.tv

Знаменитая и харизматичная Женя-Ранетка из юной девичьей группы, особенно популярной в 2000-2010-х годах, была очень популярна и узнаваема. Ее ярко-рыжие волосы с кудряшками запомнило все поколение подростков.

Звезда "Ранеток" ослепла на один глаз
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Казалось бы, жизнь звезды, о которой мечтают многие, но на самом деле не так все радужно.

Во время юных лет на концертах ей пришлось испытать на себе то, что ныне называют харрасментом: один из музыкальных менеджеров подарил девушке фаллоимитатор и предложил зайти к нему в комнату, чтобы посмотреть, как он занимается непристойностями и, возможно, присоединиться.

«В чем основная опасность эмоционального и сексуального насилия над подростками? Ты правда считаешь, что это норма, потому что тебя погружают в закрытое общество», — рассказывала артистка в биографической книге о Ранетках.

В личном плане у девушки тоже были проблемы. С бывшим она рассталась в ужасный момент. Мужчина решил оставить девушку с сыном тогда, когда ребенку нужна была операция на сердце, а самой Жене нужна была медицинская помощь по зрению. Из-за дистрофии сетчатки солистка могла ослепнуть на один глаз.

Затем проблемы начались во втором браке, когда в уже новой семье у Ранетки родилась дочка с серьезным диагнозом ахондроплазия, что связано со сложностями в процессе роста.

«Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности», — сетовала на судьбу в личном блоге Женя после 2-х родов.

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