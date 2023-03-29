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2 часа назад

Павел Деревянко рассказал об отношениях с Дарьей Мясищевой: "Мы семья"

Мария Каткова

Российский актер и звезда сериала "Беспринципные" Павел Деревянко рассказал о том, что сейчас происходит в его личной жизни. Об этом сообщает "Семь дней".

Поклонники задались вопросом о том, кем на самом деле актеру приходится Дарья Мясищева, с которой они воспитывают двоих детей. Этот вопрос журналисты адресовали звезде.

Он пояснил, что с Дарьей они не живут вместе и расписаны не были. Тем не менее, бывшие возлюбленные поддерживают отношения, помогают друг другу и продолжают общаться.

Звездные пары, которые давно вместе и не собираются жениться

Актер называет их тандем с Дарьей семьей и говорит, что каждый из них живет своей жизнью.

"Мы настоящая семья, только что не спим вместе. Это честно и всем комфортно. У меня своя жизнь, у Даши — своя"

Ранее сообщалось, что Деревянко рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

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