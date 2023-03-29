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В Сети критикуют Киркорова за сделанные пластические операции

Филипп Киркоров стал объектом бурного внимания и критики со стороны пользователей сети после своего резкого «омоложения» путём пластических операций.

В Сети критикуют Киркорова за сделанные пластические операции
© FBM.ru

Совсем недавно известный российский певец Филипп Киркоров воспользовался услугой звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. В клинике, 55-летнему королю российской поп-музыки провели операцию по коррекции торса и груди. Но если Киркоров рассчитывал на бурю положительных эмоций от фанатов, то напротив попал под шквал критики. Так, некоторые даже посоветовали артисту обратиться к психологу.

Кто-то и вовсе назвал это всё зоопарком, так как многие звёзды сейчас «уродуют себя до ужаса».

Некоторые пользователи сети и вовсе призвали мужчин не следовать примеру артиста, так как такая операция – глупый шаг. Отметим, что другие комментаторы стали сравнивать Киркорова с вампиром за его голубые глаза и длинные белые волосы.

Известно, что Филипп Бедросович прошёл несколько процедур пластической хирургии. Первой операцией была подтяжка лица, а уже после певец пошёл на липосакцию, что позволило ему вернуть атлетическое тело с кубиками пресса.

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