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1 час назад

Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье

Lenta.ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде.

Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 49-летняя манекенщица позировала на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде.

Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.

Lenta.ru

Образ знаменитости был дополнен макияжем с голубыми стрелками на веках, сделанным известной визажисткой Линдой Хэй, объемными серьгами, а также маникюром и босоножками на платформе и высоких каблуках в тон наряду.

Звёзды,Хайди Клум,
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