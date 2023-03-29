Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 49-летняя манекенщица позировала на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде.

Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.

Lenta.ru