Белла Хадид снялась обнаженной на веб-камеру

Известно, что съемка проходила во время карантина, который вводили в США во время пандемии коронавируса. Манекенщица позировала перед веб-камерой голой, прикрывая обнаженные части тела руками. При этом на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках, а волосы она собрала в гладкий пучок. Кроме того, знаменитость надела короткие кожаные перчатки.