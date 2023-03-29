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1 час назад

Белла Хадид снялась обнаженной на веб-камеру

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в откровенной онлайн-фотосессии.

Белла Хадид снялась обнаженной на веб-камеру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Неопубликованные ранее кадры появились в Instagram-аккаунте фотохудожницы Зои Гроссман (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что съемка проходила во время карантина, который вводили в США во время пандемии коронавируса. Манекенщица позировала перед веб-камерой голой, прикрывая обнаженные части тела руками. При этом на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках, а волосы она собрала в гладкий пучок. Кроме того, знаменитость надела короткие кожаные перчатки.

Lenta.ru

«Несколько лет назад, когда начался локдаун, я не знала, что будет с миром фотографии. Так появились удаленные съемки, с которыми мне помогли друзья. Спасибо им за помощь! В том числе Белле, я люблю тебя!» — подписала размещенный снимок Гроссман.

Звёзды,Белла Хадид,
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