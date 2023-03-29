Дженнифер Энистон вышла в свет в прозрачном мини-платье

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетила премьеру своего нового фильма "Убийство в Париже 2", которая прошла в театре "Ридженси Виллидж" в Лос-Анджелесе.
Фотографии с премьеры появились на Daily Mail. 54-летняя Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке в облегающем серебряном мини-платье в сетку, декорированном деталями из бисера и цепочек.
Актриса дополнила образ серебристыми босоножками на высоком каблуке и сделала легкий нюдовый макяиж.
На днях Дженнифер Энистон стала гостьей ток-шоу актрисы Дрю Бэрримор. Во время беседы актриса заявила, что "никогда не подстрижется ради роли". На вопрос о прическе своей героини Рэйчел Грин в сериале "Друзья", звезда призналась, что ненавидит ту стрижку, несмотря на то, что она была очень популярна в те годы.
"Я думаю, что это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо видела", — заявила Энистон.