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45 минут назад

Дженнифер Энистон вышла в свет в прозрачном мини-платье

Газета.Ru

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетила премьеру своего нового фильма "Убийство в Париже 2", которая прошла в театре "Ридженси Виллидж" в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Энистон вышла в свет в прозрачном мини-платье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фотографии с премьеры появились на Daily Mail. 54-летняя Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке в облегающем серебряном мини-платье в сетку, декорированном деталями из бисера и цепочек.

Актриса дополнила образ серебристыми босоножками на высоком каблуке и сделала легкий нюдовый макяиж.

Газета.Ru

На днях Дженнифер Энистон стала гостьей ток-шоу актрисы Дрю Бэрримор. Во время беседы актриса заявила, что "никогда не подстрижется ради роли". На вопрос о прическе своей героини Рэйчел Грин в сериале "Друзья", звезда призналась, что ненавидит ту стрижку, несмотря на то, что она была очень популярна в те годы.

"Я думаю, что это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо видела", — заявила Энистон.

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