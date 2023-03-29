Джулия Робертс появилась на публике с новой прической

Голливудская актриса Джулия Робертс стала гостьей часовой выставки Chopard Watches and Wonders в Женеве. Об этом сообщает Page Six.

55-летняя Джулия Робертс впервые за много лет изменила своей фирменной прическе: на мероприятии Chopard звезда "Красотки" продемонстрировала новую стрижку с объемной челкой.

Поклонники актрисы оценили ее новый образ. "Классная стрижка, Джулия", "Тебе очень идет челка", "О, какая красотка", - написали пользователи в комментариях к фото звезды в аккаунте Chopard.

Газета.Ru

На прошлой неделе стало известно, что Джулия Робертс стала глобальным амбассадором швейцарского бренда ювелирных изделий и часов Chopard.

Оскароносная актриса снялась в новой кампании Chopard под названием "Любовь к кино" — цифровом сериале из 12 частей, созданном режиссером Джеймсом Греем.