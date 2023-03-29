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2 часа назад

Киану Ривз поделился откровенными подробностями, как испытал блаженство в постели с возлюбленной

Super.ru

Оказывается, 58-летний актер тот еще романтик. На вопрос журналистов издания People о том, когда в последний раз он испытывал блаженство, звезда «Матрицы» без смущения поделился подробностями интимной жизни. По словам Киану, чувство наслаждения посетило его на днях в тот момент, когда он находился в постели со своей возлюбленной. Избранницей актера вот уже несколько лет является американская художница Александра Грант: пара познакомилась в 2011 году, а впервые вместе вышла в свет только в 2019-м.

Киану Ривз рассказал, как испытал блаженство в постели с возлюбленной
Фото: Super.ruSuper.ru

Итак, вернемся к моменту блаженства Ривза... «Пару дней назад с моей милой. Мы были в постели. Мы были связаны. Мы улыбались, смеялись и хихикали. Чувствовали себя прекрасно. Было просто очень приятно быть вместе», — трогательно рассказал актер.

Актер и его 49-летняя возлюбленная нечасто делятся секретиками личной жизни. Как раз поэтому любые подробности их многолетнего романа вызывают неподдельный интерес. Предлагаем подсмотреть за поцелуями парочки на снимках, сделанных папарацци, а еще узнать, что об отношениях с голливудской звездой думает сама избранница Киану.

К слову, недавно мы писали о забавном открытии, связанном с именем актера: в честь Ривза назвали средство против грибков — вот как на это отреагировал сам Киану.

Звёзды,Киану Ривз,
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