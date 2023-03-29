$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

В тени мамы: звезды, которые не смогли повторить славу родителей

WomanHit.ru

Может, их успех еще впереди?

В тени мамы: звезды, которые не смогли повторить славу родителей
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Этим звездным наследникам приходится конкурировать не только с ровесниками, но и со своими популярными родителями. Если мама или папа стали настоящими легендами, добиться их высот оказывается совсем не просто.

Видео дня

Келли Осборн

Дочь великого и ужасного Оззи Осборна росла в творческой семье: папа — рок-музыкант, мама — актриса и ведущая. С проторенной дорожки Келли решила не сходить: она тоже попыталась добиться успеха в музыке. Но карьеры, сравнимой с отцом, достичь не смогла. Келли часто светится на красных дорожках, ведет популярный блог, но вряд ли многие знают хоть одну композицию, которую она исполняет.

Румер Уиллис

Кажется, другого пути у дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур и быть не могло: дочь настоящих звезд Румер решила, что тоже должна стать актрисой. Она сразу же заявила, что не хочет даже слышать о помощи знаменитых мамы и папы. Возможно, это была ошибка Румер: ее карьера не развивается стремительно. Пока на счету девушки лишь несколько ролей в сериалах. А сейчас старшая наследница Брюса и Деми поглощена личной жизнью и заботой об отце, страдающем от деменции.

Джейден Смит

В отличие от Румер Уиллис, сын Уилла Смита от помощи отца не отказывался: актер снял наследника в трех своих картинах, брал его на премьеры фильмов и финансировал выпуск музыкальных клипов. Но даже такая протекция пока не позволила Джейдену выйти из тени знаменитого отца. Возможно, у него все впереди, но пока самым популярным членом семьи остается обаятельный Уилл.

Кейт Хадсон

Светловолосая дочь одной из главных киндив 80-х годов росла на съемочных площадках: пока Голди Хоун снималась в одном блокбастере за другим, кейт все больше влюблялась в индустрию. И построить карьеру ей удалось, она стала любимицей зрителей, благодаря многочисленным романтическим комедиям, но такого таланта, как в Голди, в дочери артистки так и не рассмотрели.

Голди Хоун была семь раз номинирована на «Оскар» и дважды завоевывала статуэтки. Критики считают, что Кейт могла бы повторить этот успех, если бы начала отказываться от легкий ролей и присмотрелась к более серьезному кино.

Звёзды,Румер Уиллис,Келли Осборн,Кейт Хадсон,Мур Деми,Брюс Уиллис,Джейден Смит,Уилл Смит,Оззи Осборн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий