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«Ни билета, ни извинений»: Вовк — о Киркорове

Ангелина Вовк — звезда отечественного ТВ, которую помнят и знают все поколения россиян по культовым программам. Она хорошо знакома с отцом Филиппа Киркорова, да и короля эстрады тоже знает очень хорошо с юношеских лет.

«Ни билета, ни извинений»: Вовк — о Киркорове
© Popcake.tv

Звезда ТВ прекрасно относилась к семье своих коллег, пока Филипп не начал вести себя неподобающим образом. Его поведение дает понять 80-летней радиоведущей, за что артист с ней так обходится.

В недавнем интервью диктор вспомнила случай, когда попросила Филиппа дать ей билет на его концерт. Ни обещанного билета, ни извинений женщина не получила, в связи с чем была безумно расстроена, что её давние крепкие связи с семьей Киркоровых утеряны по непонятным причинам:

«Ни разу не позвонил за долгое время. Как-то я попросила билет на его концерт, но не дождалась ни билета, ни извинений. Ну, в конце концов, кто я сейчас для Филиппа Киркорова?»

Да и эпатаж певца Ангелине Михайловне совсем не по вкусу. Выход на сцену полуголым звезда советского ТВ считает неприемлемым для нашего государства и призывает Филиппа научиться загонять себя в рамки дозволенного, не пересекать черту.

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