Диетолог рассказала о неожиданной пользе груши для пожилых

Груша улучшает работу кишечника, понижает давление и успокаивает, что является плюсом для возрастной категории граждан. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Груша полезна прежде всего за счет своего очищающего действия. "Она служит пилингом для стенок и ворсинок кишечника, улучшает прохождение пищевого комка", – пояснила эксперт.

В этом фрукте много калия, который выводит излишки жидкости из организма. Есть и магний, что хорошо для пожилого человека. Поэтому груша успокаивает, понижает давление.

Если у пожилого человека есть сахарный диабет и лишний вес, стоит покупать несладкие сорта груши. Они будут не так сильно повышать уровень глюкозы в крови, отметила Соломатина. Кроме того, поскольку в этом фрукте много грубой клетчатки, лучше не употреблять его при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Груши нельзя есть людям, имеющим какие-то проблемы с ЖКТ: гастрит, панкреатит. Это достаточно грубая пища, которая может вызывать метеоризм и вздутие", – предупредила врач.