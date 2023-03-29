Миккельсен снялся для обложки журнала Men's Health

Датский актер Мадс Миккельсен стал героем обложки немецкой версии журнала Men's Health. Об этом сообщается в социальных сетях издания.
Для съемок обложки стилисты подобрали актеру костюм Giorgio Armani, который сочетали с цветастым галстуком и белой рубашкой.
«Я отношусь к тем, кто кажется полумодным, потому что я сохраняю свой образ до тех пор, пока он снова не войдет в моду. Обычно я ношу спортивный стиль, поэтому я всегда готов к баскетбольному матчу. Но как только появляется подходящий случай, я надеваю костюм. Я люблю носить костюмы», — сказал актер в интервью.
Мадс Миккельсен сыграет главную роль в семейном хорроре Dust Bunny. Ранее он был занят в таких проектах как «Индиана Джонс 5», а также «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и других.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что модель из Нижнего Новгорода Анна Вьялицына снялась для обложки Harper's Bazaar.