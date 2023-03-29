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46 минут назад

Актер Мадс Миккельсен снялся для обложки журнала Men's Health

Газета.Ru

Датский актер Мадс Миккельсен стал героем обложки немецкой версии журнала Men's Health. Об этом сообщается в социальных сетях издания.

Миккельсен снялся для обложки журнала Men's Health
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для съемок обложки стилисты подобрали актеру костюм Giorgio Armani, который сочетали с цветастым галстуком и белой рубашкой.

«Я отношусь к тем, кто кажется полумодным, потому что я сохраняю свой образ до тех пор, пока он снова не войдет в моду. Обычно я ношу спортивный стиль, поэтому я всегда готов к баскетбольному матчу. Но как только появляется подходящий случай, я надеваю костюм. Я люблю носить костюмы», — сказал актер в интервью.

Мадс Миккельсен сыграет главную роль в семейном хорроре Dust Bunny. Ранее он был занят в таких проектах как «Индиана Джонс 5», а также «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и других.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что модель из Нижнего Новгорода Анна Вьялицына снялась для обложки Harper's Bazaar.

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