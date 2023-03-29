Миккельсен снялся для обложки журнала Men's Health

«Я отношусь к тем, кто кажется полумодным, потому что я сохраняю свой образ до тех пор, пока он снова не войдет в моду. Обычно я ношу спортивный стиль, поэтому я всегда готов к баскетбольному матчу. Но как только появляется подходящий случай, я надеваю костюм. Я люблю носить костюмы», — сказал актер в интервью.