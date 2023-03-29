Йоханссон замечена без обручального кольца

Папарацци сфотографировали Скарлетт Йоханссон без обручального кольца в Нью-Йорке. Об этом пишет RadarOnline.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Актрису засняли на улицах Нью-Йорка, когда она шла по своим делам и разговаривала по телефону. На безымянном пальце левой руки Йоханссон отсутствовало обручальное кольцо. Ранее источники сообщали, что она и ее супруг, комик Колин Жост, живут «раздельными жизнями», но, по словам ее представителей, это «чушь».

Звезду не видели со своим мужем на публике уже несколько месяцев. В последний раз они были запечатлены на борту морского судна в Хэмптоне семь месяцев назад.

В августе 2021 года актриса родила сына Космо от Колина Джоста, с которым встречается с 2017 года.