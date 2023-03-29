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2 часа назад

«Можно войти в одну реку дважды», — Бузова заявила о «возвращении» к Давиду Манукяну

Popcake.tv

Певица Ольга Бузова перестала скрывать свою личную жизнь с того момента, как рассталась с Давой. Периодически она намекала на то, что у нее есть поклонники, появляясь с незнакомым мужчиной на пляже за рубежом, затем принимая шикарный букет от парня во время концерта и сливаясь с ним в страстном поцелуе. Но объявлять о серьезных отношениях девушка не стремилась.

«Можно войти в одну реку дважды»: Бузова о возвращении к Манукяну
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В одной из последних бесед с прессой Ольга вновь заговорила о личном и все еще хочет найти спутника жизни, но проблема в том, что ей нужен достойный и порядочный мужчина, а такой на ее пути не попадается уже долгие годы. Что касается вероятности сойтись с бывшим, Бузова не отрицает, что такое возможно. В пример она привела зарубежную коллегу из музыкальной индустрии, которая тоже вернулась к прошлой любви спустя 20 лет.

«Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку — в безумно красивый роман — и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!» — высказалась знаменитость.

Публика сочла, что это намек на возвращение к Давиду Манукяну, но Бузова не прокомментировала догадки пользователей.

Звёзды,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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