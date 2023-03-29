Лобода ответила на обвинения в большом количестве пластики

Внешность звезд и процедуры красоты, на которые они идут ради привлекательности, — животрепещущая тема, не перестающая волновать людей. Светлана Лобода в этом смысле всегда была среди тех знаменитостей, которых чаще всего упрекают в неестественности. Спорить с интернет-критиками — дело, конечно, неблагодарное, но в новом интервью на YouTube-канале блогера Динары Сатжан певица все-таки решила прокомментировать бесконечные толки. Как оказалось, Лобода вовсе не считает свое лицо идеальным, но пока старается прибегать только к поддерживающим процедурам красоты.
«У меня довольно "радикальное" лицо. Я о себе все знаю. То есть я знаю, что у меня нет идеальных черт, маленького аккуратненького носика и так далее. Есть стандарты красоты, а есть лица, которые нужно правильно снимать, под правильным ракурсом. Всегда говорят: "Вот у вас так много пластики". Я говорю: "Пусть для вас будет много пластики, окей, не вопрос". Но если я начну заниматься этим [делать пластику] рано, я превращусь в "женщину-кошку", у которой ничего не видно. Я понимаю, что в любом случае к этому приду, как и все мы. Я знаю, что все люди, которые хотят быть красивыми, приходят к тому, что где-то что-то надо подкорректировать аккуратно. Но всегда нужно знать меру и нужно соответствовать возрасту», — объяснила свой подход 40-летняя Лобода.
По словам певицы, ее возраст и хорошее состояние кожи позволяют не прибегать к радикальным изменениям внешности. Поэтому сейчас она регулярно делает всего несколько процедур: мезотерапию лица, эндосферу всего тела и гидромассаж. А из более простых лайфхаков Светлана использует умывание холодной водой и самостоятельный массаж лица. Ну и традиционно для поддержания красоты певица посоветовала правильное питание, обильное питье и здоровый сон. Так вот в чем секрет, а то все пластика да пластика!
Ранее мы писали о том, что певицу внезапно заподозрили в беременности, а еще рассказывали, как на Лободу, которая уехала из страны, жаловались в Генпрокуратуру РФ.