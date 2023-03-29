Лобода ответила на обвинения в большом количестве пластики

«У меня довольно "радикальное" лицо. Я о себе все знаю. То есть я знаю, что у меня нет идеальных черт, маленького аккуратненького носика и так далее. Есть стандарты красоты, а есть лица, которые нужно правильно снимать, под правильным ракурсом. Всегда говорят: "Вот у вас так много пластики". Я говорю: "Пусть для вас будет много пластики, окей, не вопрос". Но если я начну заниматься этим [делать пластику] рано, я превращусь в "женщину-кошку", у которой ничего не видно. Я понимаю, что в любом случае к этому приду, как и все мы. Я знаю, что все люди, которые хотят быть красивыми, приходят к тому, что где-то что-то надо подкорректировать аккуратно. Но всегда нужно знать меру и нужно соответствовать возрасту», — объяснила свой подход 40-летняя Лобода.