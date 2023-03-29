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2 часа назад

Певица Глюкоза рассказала о своем питании

Газета.Ruиещё 2

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала в Telegram-канале о своем рационе питания.

Глюкоза рассказала о своем питании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Глюкоза призналась, что никогда не сидела на диетах, но все же придерживается определенного способа питания. Артистка комбинирует белковую пищу в рационе с овощами. Она призналась, что у нее «ужасно капризный» желудок, которому сложно угодить. Певица ест маленькими, не жирными, но питательными и здоровыми порциями.

Музыкантка добавила, что ей «сложно сорваться», так как в их доме зачастую только полезная еда. Это обусловлено тем, что ее муж – вегетарианец. «Но я жуткая сластена, видимо, не зря я — Глюкоза», — рассказала исполнительница. Чистякова-Ионова старается выбирать максимально полезное сладкое и ограничивает себя в сахаре, используя заменители.

Во время работы певица носит с собой лотки с едой, где есть крупы, салаты и белковые продукты. На перекус она предпочитает сырники или оладьи на муке без глютена.

Глюкоза не отрицает, что может побаловать себя вредной пищей. «Поэтому, когда я иду в ресторан я ем все: и морепродукты, и мясо, и даже пасту могу заточить. В гримерках всегда есть грех — это колбаска, я специально не убираю ее из райдера. Очень люблю ее иногда!» — рассказала артистка.

Чистякова-Ионова уточнила, что у каждого человека индивидуальный организм, под который нужно подбирать свой метод питания. «Поэтому, в первую очередь, я советую подходить к этому с помощью врача!» — отметила музыкантка.

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