Экс-супруг Гагариной заявил, что не хочет слышать о ней

«Как же вы меня… Как бы сказать помягче… Утомили! Я пишу это в надежде, что это увидят фанаты и передадут друг другу! За последние дни я получил много сообщений с разными просьбами что-то передать или сказать Полине Гагариной. И это продолжается несколько лет. Я молчал и игнорировал. Понимаю, как вс это работает, и, возможно, нужно было время. Но, друзья! Имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать, кричать, умолять, просить и так далее о Полине Гагариной, даже из самых светлых чувств и побуждений. Рассчитываю на ваше понимание» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил Дмитрий в личном блоге.