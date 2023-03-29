Экс-супруг Гагариной заявил, что не хочет слышать о ней

Дмитрий Исхаков устал получать сообщения о бывшей жене.
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в 2021 году после семи лет брака. У экс-супругов есть общая дочь Мия, которая осталась жить с матерью. Мужчине не нравится, что каждый раз приходится спрашивать разрешения, чтобы увидеть ребенка.
Даже после расставания Исхакову задают вопросы о бывшей жене и ее новом возлюбленном, саунд-продюсере Владимире Чиняеве. Фотограф долго молчал, но сейчас он решил высказаться по этому поводу.
«Как же вы меня… Как бы сказать помягче… Утомили! Я пишу это в надежде, что это увидят фанаты и передадут друг другу! За последние дни я получил много сообщений с разными просьбами что-то передать или сказать Полине Гагариной. И это продолжается несколько лет. Я молчал и игнорировал. Понимаю, как вс это работает, и, возможно, нужно было время. Но, друзья! Имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать, кричать, умолять, просить и так далее о Полине Гагариной, даже из самых светлых чувств и побуждений. Рассчитываю на ваше понимание» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил Дмитрий в личном блоге.