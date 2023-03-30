Гомес в объемной шубе появилась на публике

Актриса и певица Селена Гомес посетила вечеринку собственного бренда косметики Rare Beauty. Об этом сообщает Daily Mail.

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30-летняя Селена Гомес выбрала для выхода в свет total black образ. Она была одета в атласный топ и расклешенные книзу брюки со стрелками. На плечи звезда накинула объемную шубу из искусственного меха, а также дополнила наряд остроносыми туфлями на каблуке и миниатюрной сумкой.

На прошлой неделе Селену Гомес заметили на свидании с бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом — отцом дочери модели Джиджи Хадид. Они зашли в ресторан, держась за руки, и сидели за одним столом во время ужина.

По данным инсайдеров, Джиджи роман Селены и Зейна не беспокоит. «Пока Зейн счастлив, стабилен и продолжает быть хорошим отцом для их дочери Хай, Джиджи все устраивает. Ей все равно, с кем бы он ни встречался», — сообщил источник в беседе с Daily Mail.