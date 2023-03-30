$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Селена Гомес в объемной шубе появилась на публике после слухов о романе с Зейном Маликом

Газета.Ruиещё 1

Актриса и певица Селена Гомес посетила вечеринку собственного бренда косметики Rare Beauty. Об этом сообщает Daily Mail.

Гомес в объемной шубе появилась на публике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

30-летняя Селена Гомес выбрала для выхода в свет total black образ. Она была одета в атласный топ и расклешенные книзу брюки со стрелками. На плечи звезда накинула объемную шубу из искусственного меха, а также дополнила наряд остроносыми туфлями на каблуке и миниатюрной сумкой.

На прошлой неделе Селену Гомес заметили на свидании с бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом — отцом дочери модели Джиджи Хадид. Они зашли в ресторан, держась за руки, и сидели за одним столом во время ужина.

По данным инсайдеров, Джиджи роман Селены и Зейна не беспокоит. «Пока Зейн счастлив, стабилен и продолжает быть хорошим отцом для их дочери Хай, Джиджи все устраивает. Ей все равно, с кем бы он ни встречался», — сообщил источник в беседе с Daily Mail.

Ранее Газета.Ru рассказала о том, что Хейли Бибер высказалась о Селене Гомес после травли в социальных сетях.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий