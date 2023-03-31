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59 минут назад

Ксения Собчак назвала наряд Кристины Асмус худшим на премьере сериала "Актрисы"

Газета.Ruиещё 2

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала образ актрисы Кристины Асмус с премьеры сериала «Актрисы».

Собчак назвала наряд Асмус худшим на премьере сериала "Актрисы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 30 марта, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась светская премьера сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой «Актрисы». Стилист Алеко Надирян опубликовал в своем Telegram-канале фотографии гостей мероприятия и попросил подписчиков выбрать, кто был одет лучше всего.

Ксения Собчак, в свою очередь, решила проголосовать за худший образ вечера.

«Лучший образ выбирать легко, особенно когда все такие красивые и элегантные. Давайте лучше выберем худший — это ж всегда веселее! Мой голос — за странные белые нарукавники на бантике и в рюшах», — прокомментировала журналистка, имея в виду наряд Кристины Асмус.

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