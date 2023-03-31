Собчак назвала наряд Асмус худшим на премьере сериала "Актрисы"

«Лучший образ выбирать легко, особенно когда все такие красивые и элегантные. Давайте лучше выберем худший — это ж всегда веселее! Мой голос — за странные белые нарукавники на бантике и в рюшах», — прокомментировала журналистка, имея в виду наряд Кристины Асмус.