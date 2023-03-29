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29 минут назад

Снуп Догг захотел выступить на коронации Карла III

Inc-News

Американский рэпер обосновал свое предложение данью уважения покойной Елизавете II.

Снуп Догг захотел выступить на коронации Карла III
Фото: Inc-NewsInc-News

Пока британские звёзды отказываются выступать на концерте 7-го мая в Виндзорском замке, по случаю коронации Карла III, у монарха нашёлся сторонник за океаном. Это известный рэппер Снуп Догг.В интервью газете Sun музыкант напрямую обратился к помощникам короля с просьбой устроить его выступление.

«Я готов выступить на коронации. Сделайте так, чтобы это произошло», - заявил он.

Догг был бы «счастлив» принять участие в концерте и сделал бы это в память о Елизавете II. По данным издания, рэпер называет её не иначе как «королева Лиззи» и вспоминает с нежностью. Оказывается, в своё время она помогла ему остаться в Великобритании. Елизавета II.

«Когда они попытались выкинуть меня из Англии, королева рассказала, что её внуки любят Снуп Догга, и что он не сделал ничего плохого в Великобритании, поэтому она разрешила мне быть здесь», - отметил музыкант.

«Те внуки выросли в принцев Уильяма и Гарри, и я оказывал на них влияние, а они оказывали влияние на свою бабушку, что позволило мне остаться в этой прекрасной стране. Они любят мою музыку. И здесь есть обоюдные любовь и уважение».

Звёзды,Снуп Догг,Елизавета II,
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