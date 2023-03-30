Нюша объяснила, почему много лет не комментировала расставание с Кридом

Роман музыкантов наделал когда-то много шума: Нюша и Егор Крид держали его в секрете два года — с 2014-го по 2016-й. Но догадливая пресса замечала химию между ними и расписывала их отношения как одни из самых трогательных в российском шоу-бизнесе. Увы, не срослось. Много лет и Егору, и Нюше без конца поступали вопросы о причине разлада, но оба говорили об этом неохотно.

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К счастью, музыкантам удалось остаться друзьями, но старые раны, судя по всему, не зажили до сих пор. «Есть свои внутренние переживания. И это тоже часть моей жизни, — поделилась Нюша в подкасте «Ничего святого». — Если я не готова говорить, значит мне еще больно, я переживаю. Если все прошло, я готова об этом сообщить». Девушка добавила: раньше ей казалось, что не комментировать разлад — это признак силы. Но сейчас, с возрастом и накопленным опытом, она поняла: чем человек сильнее, тем больше он «обнажается перед этим миром».