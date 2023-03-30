Звезда «Эйфории» снялась в рекламе купальников

Американская актриса Сидни Суини приняла участие в рекламе купальников бренда Frankies. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

25-летняя звезда сериала «Эйфория» позировала перед фотографом в бикини черного цвета за 240 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей) и кружевных чулках в тон плавательного костюма. Образ знаменитости дополнило крупное колье в виде креста. При этом волосы телезвезды распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешним видом Суини в комментариях под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», «Сексуальная», «Идеальное тело», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Суини, как сообщается, принимала участие в разработке дизайна бикини марки Frankies.