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5 часов назад

Звезда «Эйфории» снялась в рекламе купальников

Lenta.ru

Американская актриса Сидни Суини приняла участие в рекламе купальников бренда Frankies. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Эйфории» снялась в рекламе купальников
Фото: Лента.руЛента.ру

25-летняя звезда сериала «Эйфория» позировала перед фотографом в бикини черного цвета за 240 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей) и кружевных чулках в тон плавательного костюма. Образ знаменитости дополнило крупное колье в виде креста. При этом волосы телезвезды распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешним видом Суини в комментариях под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», «Сексуальная», «Идеальное тело», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Суини, как сообщается, принимала участие в разработке дизайна бикини марки Frankies.

В ноябре 2022 года актриса Сидни Суини появилась на публике в металлическом корсете с глубоким декольте. Артистка пришла на церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года» в Лондоне в черном облегающем платье нью-йоркского бренда LaQuan Smith длины макси с вырезом в области груди и живота.

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