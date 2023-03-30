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3 часа назад

55-летняя Джулия Робертс кардинально сменила имидж — поклонники в восторге

Super.ru

Похоже, в привычном образе звезду «Красотки» нам больше не видать: Джулия Робертс решилась на смелую смену имиджа и сделала модную стрижку с челкой. Впервые в новом образе актриса пришла на мероприятие ювелирного дома Chopard в Швейцарии. Фотографии с ковровой дорожки появились и в аккаунте бренда, и в ее личном блоге. Поклонники преображение оценили и подметили, что знаменитость так выглядит еще стройнее, чем обычно. Хотя многие утверждают, что при виде нее всегда крутится на языке «не помню, чтобы Джулия Робертс когда-либо выглядела плохо».

55-летняя Джулия Робертс кардинально сменила имидж
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Имидж обладательнице «Оскара» за главную роль в «Эрин Брокович» поменял ее давний стилист — Серж Норман, который как-то обмолвился, что другие его клиенты приходят с запросом «Никаких сложных стрижек, просто сделайте мне волосы Джулии Робертс». А ведь актриса за годы своей карьеры была и брюнеткой, и блондинкой, носила как длинные волосы, так и короткие. Судя по всему, дело не только в прическе. Но, к сожалению, харизму голливудских знаменитостей в салонах красоты пока не раздают.

Звёзды,Джулия Робертс,
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