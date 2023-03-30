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2 часа назад

В Сети появилось архивное фото девушки Тимати Валентины Ивановой: узнали модель не все

Super.ru

Так уж повелось, что к возлюбленным рэпера и бизнесмена Тимати у нас в стране самое пристальное внимание. Поклонники артиста рассматривают под микроскопом лица избранниц, чуть ли не с линейкой измеряют длину их ног и скрупулезно вычисляют возможные вмешательства пластических хирургов.

В Сети появилось архивное фото девушки Тимати Валентины Ивановой
Фото: Super.ruSuper.ru

В данный момент в центре внимания модель Валентина Иванова, с которой уже не первый год встречается Тимати. Сегодня девушка дала новый повод для светских дискуссий: Валя опубликовала архивное фото, на котором может показаться неузнаваемой. Как оказалось, ныне брюнетка с каре несколько лет назад была длинноволосой блондинкой. Валя и сама, похоже, признает, что с тех пор кардинально изменила образ и поэтому устроила мини-опрос в сторис запрещенной сети. Избранница Тимати интересуется, мол, а вы меня вообще узнали?

Super.ru

Не знаем, как вы, а мы Валю узнали и с таким цветом волос. Но определенно голосуем за темный! А вы?

Звёзды,Тимати,Валентина Иванова,
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