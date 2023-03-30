В Сети появилось архивное фото девушки Тимати Валентины Ивановой

Так уж повелось, что к возлюбленным рэпера и бизнесмена Тимати у нас в стране самое пристальное внимание. Поклонники артиста рассматривают под микроскопом лица избранниц, чуть ли не с линейкой измеряют длину их ног и скрупулезно вычисляют возможные вмешательства пластических хирургов.

В данный момент в центре внимания модель Валентина Иванова, с которой уже не первый год встречается Тимати. Сегодня девушка дала новый повод для светских дискуссий: Валя опубликовала архивное фото, на котором может показаться неузнаваемой. Как оказалось, ныне брюнетка с каре несколько лет назад была длинноволосой блондинкой. Валя и сама, похоже, признает, что с тех пор кардинально изменила образ и поэтому устроила мини-опрос в сторис запрещенной сети. Избранница Тимати интересуется, мол, а вы меня вообще узнали?