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3 часа назад

Певица Кэти Перри заключила договор с актером Орландо Блумом и бросила пить

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Кэти Перри отказалась от алкоголя, потому что договорилась об этом со своим возлюбленным, актером Орландо Блумом. Она рассказала об этом на коктейльной вечеринке. Ее слова приводит People.

По словам Кэти Перри, она хочет полностью бросить пить и сохраняет трезвость уже пять недель. Чтобы не возвращаться к алкоголю, певица подписала соглашение со своим партнером Орландо Блумом.

Хотя первоначально документ предполагал, что Перри не будет пить три месяца, ну вечеринке она выбирала только безалкогольные напитки.

Как правильно пить алкоголь: полезные лайфхаки

Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли, что находятся в отношениях, в 2016 году. Через три года они сообщили, что помолвлены. Пара распадалась на несколько месяцев, но в итоге артисты снова сошлись. В 2020 году у Пэрри и Блума родилась общая дочь Дейзи Дав.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как миллионы людей бросили пить из-за могильной плиты.

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