Лана Дель Рей выходит замуж спустя пару месяцев отношений

Похоже, 37-летняя певица все-таки решила связать себя узами брака. Издание Billboard сообщает, что Лана обручилась с 40-летним музыкантом Эваном Виникером. Пара держит свои отношения в тайне, однако известно, что возлюбленные сошлись всего несколько месяцев назад. Зато чувства их, судя по всему, уже очень крепки. Не случайно же еще в начале марта певицу заметили с роскошным бриллиантовым кольцом на том самом пальце. Именно выход Дель Рей на Billboard Women In Music Awards впервые породил слухи о скорой свадьбе вокалистки.