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2 часа назад

Лана Дель Рей выходит замуж спустя пару месяцев отношений

Super.ru

Похоже, 37-летняя певица все-таки решила связать себя узами брака. Издание Billboard сообщает, что Лана обручилась с 40-летним музыкантом Эваном Виникером. Пара держит свои отношения в тайне, однако известно, что возлюбленные сошлись всего несколько месяцев назад. Зато чувства их, судя по всему, уже очень крепки. Не случайно же еще в начале марта певицу заметили с роскошным бриллиантовым кольцом на том самом пальце. Именно выход Дель Рей на Billboard Women In Music Awards впервые породил слухи о скорой свадьбе вокалистки.

Лана Дель Рей выходит замуж спустя пару месяцев отношений
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

О личности избранника Ланы пока известно немного. Разве только то, что Эван является управляющим партнером Range Media — агентства по подбору талантов. Мужчина довольно тесно связан с музыкальной индустрией и в том числе помогал Лане записывать ее последнюю пластинку. Вероятно, творчество и рабочие процессы и сблизили пару.

Звёзды,Лана Дель Рей,
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