Мужа Алексы застукали в объятиях незнакомки

Вячеслав Дайчев ушел к звезде, когда его бывшая возлюбленная была беременна.

Фото: Womanhit Womanhit

Экс-участница проекта «Фабрика звезд 4» Алекса в 2021 году вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Тогда же у пары родилась дочь Адриана.

Алекса в личном блоге показывает семейную идиллию, однако недавно Вячеслава заметили в компании незнакомой девушки. Мужчина обнимал ее и что-то шептал на ухо. Знает ли об этом звезда — неизвестно, но в Сети уже во всю обсуждают «измену» Вячеслава.

«Это точно не Алекса, ей до этой девахи надо еще полметра подрасти», «Какой противный этот Дайчев», «Бумеранг в деле? В свое время Алекса увела Дайчева из семьи!», «Интересно что на это скажет Алекса» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пишут пользователи Интернета.