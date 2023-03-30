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4 часа назад

59-летняя Лолита показала лицо без косметики

Мослента

Лицо без косметики показала 59-летняя певица Лолита Милявская. Она опубликовала видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

59-летняя Лолита показала лицо без косметики
Фото: @lolitamilyavskaya@lolitamilyavskaya

В ролике артистка появилась перед поклонниками в нижнем белье, прикрыв грудь кофтой. Она благодарила своих зрителей и одновременно снимала грим.

«Грим сняла... Лолита, да зачем тебе грим? Ты красавица от природы», «Вы суперская, женственная, обожаю вас», «Такая естественная, красивая», «Восхитительная женщина», «Вы символ красоты и женственности», «Прекрасная», «Уставшая, но красивая», «Какая вы классная», «Вы очень красивы», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье.

Звёзды,Лолита Милявская,
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