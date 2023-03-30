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3 часа назад

Егор Крид откроет ресторан в Москве

Мослента

Ресторан под названием «Гуччи» в центре Москвы откроет российский певец Егор Крид. По данным Super.ru, заведение будет располагаться на Новом Арбате, по соседству с рестораном рэпера Тимати (Тимур Юнусов).

Крид откроет ресторан в Москве
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, внутри помещения уже закончен черновой ремонт и стоит не распакованная бытовая техника и мебель. Начата роспись стен. Уточняется, что официально хозяином нового заведения будет Юнусов. Одна из его компаний уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Гуччи».

Накануне Крид поделился на личной странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) снимком, сделанным в помещении, где идет ремонт. На фото исполнитель сидит за столом со скатертью, на которой изображен фирменный знак итальянского дома моды Gucci. Также на певце толстовка того же бренда.

Ранее ресторанный критик Михаил Костин обругал знаменитую московскую рюмочную в столичном районе Зюзино.

Звёзды,Михаил Костин,Крид,Тимати,
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