«Хуже Бузовой»: Костенко высмеяли за пение на своей вечеринке

Дмитрий Тарасов организовал праздничное мероприятие для своей жены.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Модель Анастасия Костенко, жена футболиста и блогера Дмитрия Тарасова, 29 марта отметила свое 29-летие. По этому случаю спортсмен организовал для своей избранницы вечеринку.

Тарасов собрал подруг Анастасии в одном из московских ресторанов. Звезда не стала скрывать, что была тронута сюрпризом мужа. «Спасибо, что разделили мой день. Девичник, организованным супругом. Мечта» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась в личном блоге модель.

Гости весь вечер танцевали и пели песни. Дмитрий посвятил имениннице романтические песни, а позже они вместе вышли на сцену, где кружились в танце.