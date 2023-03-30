$76.45+0.1482.39-0.75
4 часа назад

«Хуже Бузовой»: Костенко высмеяли за пение на своей вечеринке

WomanHit.ru

Дмитрий Тарасов организовал праздничное мероприятие для своей жены.

«Хуже Бузовой»: Костенко высмеяли за пение на своей вечеринке
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Модель Анастасия Костенко, жена футболиста и блогера Дмитрия Тарасова, 29 марта отметила свое 29-летие. По этому случаю спортсмен организовал для своей избранницы вечеринку.

Тарасов собрал подруг Анастасии в одном из московских ресторанов. Звезда не стала скрывать, что была тронута сюрпризом мужа. «Спасибо, что разделили мой день. Девичник, организованным супругом. Мечта» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась в личном блоге модель.

Гости весь вечер танцевали и пели песни. Дмитрий посвятил имениннице романтические песни, а позже они вместе вышли на сцену, где кружились в танце.

Костенко тоже решила исполнить несколько хитов. Присутствующие поделились в Сети видео, где супруга Тарасова поет композицию Бориса Моисеева. Общественность же раскритиковала пение Анастасии: «Я бы на ее месте не пела», «Она хуже Бузовой поет», «Думала, что хуже Олечки никто петь не может, а нет, может».

Звёзды,Анастасия Костенко,Борис Моисеев,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий